台北京華城案延燒，讓外界關心容積率更高的高雄國賓危老改建案是否合乎規範，周邊住戶曾質疑國賓是否為真危樓，民代向市府索要結構鑑定報告，卻遭以「侵害簽證技師著作權及設籍當事人營業事業有關資訊」為由拒絕，但近日爭議擴大，高市府急轉彎決定公開，讓市議員邱于軒狠酸「早知如此何必當初」。前立委蔡正元質疑，高雄國賓的容積獎勵是一點一點湊出來的，之前鑑定報告還保密，跟蔡英文論文有何不同？

國民黨高雄市議員邱于軒表示，市府一定要在爭議擴大，面對社會輿論之下才決定公開報告，狠酸「早知如此何必當初」，強調若一開始就公開事件也不會鬧那麼大，因整起事件沒有如京華城般複雜，市府態度反而讓人感覺欲蓋彌彰。邱于軒說今天攤開報告後，乍看之下危險度分數確實符合45分以上危老資格，不過仔細看仍有些瑕疵，如結果判定分數為65.71，但內文中卻是52.45，其他細節會去委請其他專家檢視。

「任何一個有問題的案子，他剛開始都要編得很合法、包裝得很合法，這樣大家就容易睜著眼睛避過去！」蔡正元3日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，這個高雄市國賓飯店的案子，最讓人家質疑的是什麼地方？他那個36％容積獎勵，不像那個京華城30％，還用買的？他不用買！

蔡正元提到，按照民進黨的邏輯：這個公共財是我民進黨送的！「那你送他36％，你要不要講個道理來嘛？」第二個，危老建築怎麼鑑定？找了一個結構工程師，就寫一寫跟政府說：核定了，這個是危老建築！那這不是比都發局更簡單？主持人盧秀芳說：重點是列為機密報告不公開？

「對，那這個跟蔡英文的論文有什麼不同？還是當成什麼智慧財產權？你嘛卡差不多咧！」蔡正元質疑，危老的條文寫得非常簡單：屋齡30年以上，經結構安全性能評估結果之建築物，耐震能力未達一定標準。「我花點錢找誰，就可以通過了不是嗎？」講句不客氣的，國賓飯店前段時間還在營業，那你如果有危險的話，你要讓這些住戶、住客有危險嗎？如果說老，台北市30年的老房子一堆！台北101不久也要超過30年了。

蔡正元直言，至少京華城案還有公開展覽，你高雄國賓有公開展覽嗎？「把結構工程師的報告公開展覽啊！」京華城案還要公開是什麼理由，這個理由5％、這個理由3％...最後湊到20％。他並不是都更條例準20％，他是一項2％、一項3％...這樣慢慢湊出來的，沒有哪一個東西、一個理由就可以拿到20％的！你建案不是都要公開展覽嗎？讓那個結構技師證明這是危險的房子？

高雄市工務局回應，高雄判定危老標準與全國一致，都是由申請人委託經內政部認可委託機構，進行危老建築耐震初評，至於數據不一部分將函請鑑定單位台北市結構技師公會說明。