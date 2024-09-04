北檢偵辦民眾黨主席柯文哲涉嫌貪污圖利等案，鬧得政壇沸沸揚揚，但也不少人質疑司法親綠、雙重標準。國民黨立委謝龍介指出，不要忘記另一個大案，林秉樞毆打高嘉瑜案爆發後，調查局追查林秉樞金流，反向查到新潮流重量級大老，，陸續透過第三方支付平台與ATM匯出2900萬元。同樣透過ATM操作，北檢卻說這名重量級大老不是被告，依法簽結，也沒有另案偵辦。為何不必去查？喜歡曲棍球的男人就不會貪污嗎？

「不要忘記另一個大案！」謝龍介3日發文提到，2021年底，林秉樞毆打高嘉瑜案爆發後，調查局追查林秉樞金流，反向查到一位曾經擔任立法委員的新潮流重量級大老，這位重量級大老從2020年1月，到2021年12月，陸續透過第三方支付平台與ATM，匯出2900萬元，平均每個月匯出120萬元。同樣是北檢辦案，同樣透過ATM操作，2900萬元哪來的？又去了哪？這難道不用查個上窮碧落下黃泉？喜歡曲棍球的男人就不會貪污嗎？

網友表示「大理國王的後代」、「要查就全部都來查清楚啊！不要只會做戲和打擊其他政黨」、「查起來！怎麼可以雙標？」、「台灣的司法像月亮，初一十五不一樣」、「"斷"尾求生，人家已經躲在後面逍遙了」、「司法也會選擇性、看顏色辦案？叫普羅大眾如何看待？」

★未經判決確定，應推定為無罪。