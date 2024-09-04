韓劇男神丁海寅憑藉《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《當你沉睡時》等劇暴紅，擁有不少死忠粉絲。近期新劇《媽媽朋友的兒子》也正熱播中，可說是話題不斷。他也即將在11月來台開粉絲見面會，怎料，3日票價曝光卻引起不少爭議，價格竟逼近7000元台幣，粉絲不滿被當盤子，在網路上哀號一遍。

經紀公司近期宣布，丁海寅將展開「JUNG HAE IN FAN MEETING 'OUR TIME’」巡迴粉絲見面會，將陸到泰國、首爾、雅加達、馬尼拉等地和粉絲見面。11月也即將來台，但票較曝光，依照座位分為最貴鉑金票價6880元、之後陸續為6580元金粉票和5880元粉絲票。要看男神一面，最少要噴近6000元，讓不少人直呼吃不消。

票價一曝光後，也在Threads上引起討論，不少人覺得價格相當不合理，只是見面會，但是票價卻比很多演唱會還要貴。網友批評：「真的很鉑金價格欸」、「這票價太貴了，要開演唱會嗎？」、「我真的快嚇死了這個票價」、「去年最貴也才五千多，貴好多挖賽」、「老實說他的人氣逐漸...是把台灣人當盤子嗎？誇張的價格」、「這票價讓人驚嚇」、「真的不敢相信的價格」、「把粉絲當盤子」。

有粉絲拿丁海寅日本見面會票價資訊對比，票價日幣15400元換算後，大約台幣3400元，價格大約台灣一半，覺得以兩國物價、薪資都考量進去，台灣票價十分不合理。