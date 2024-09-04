第1作戰區由指揮官郭中將擔任主祭者，於澎湖林投忠靈祠舉行秋祭，對陣亡將士家屬表達慰問和關懷。（第1作戰區提供）

花防部指揮官劉中將感念前輩們對國家、社會無私的貢獻，期勉同仁效法先烈先賢的愛國情操。（花防部提供）

為追思國軍先烈為國犧牲奉獻精神，國軍各級單位昨日至軍人公墓或配合地方政府舉行秋祭國殤典禮，由主祭者率官兵及遺族代表，向先烈靈位上香、獻花、行禮致敬，表達對先烈將士的感念與崇高敬意。此外，主祭者於典禮結束也逐一向先烈遺族與家屬慰問，表達無限追思與緬懷。

空軍司令劉任遠上將昨日前往碧潭空軍公墓主持秋祭典禮，率陪祭官兵及家屬代表，向黑蝙蝠中隊、反共起義等烈士獻花致敬，表達對為國捐軀的先賢先烈無限緬懷與崇敬。此外，第4作戰區昨日在國軍高雄忠靈塔舉行秋祭典禮，由陸軍副司令呂中將率指揮官廖中將及駐軍單位、政府機關代表進行儀程，並邀請遺族家屬代表與祭。期間，在恭讀祭文後，呂副司令也率陪、與祭人員行三鞠躬禮，儀式簡單隆重。

第3作戰區昨日在臺北忠靈塔辦理秋祭典禮。指揮官李中將表示，在九三軍人節舉行秋祭典禮，除表彰烈士忠貞氣節，亦期勉全體官兵謹記先烈犧牲奉獻之精神，應秉持慎終追遠之心，飲水思源，在工作崗位上恪盡職責，持恆戮力戰訓本務工作，實踐國軍保國衛民的重責，不負國人所託。

第5作戰區昨日則在彰化忠靈塔舉行秋祭典禮，指揮官李中將表示，有先賢先烈執干戈以衛社稷的奉獻，國人才能擁有富足安定的和平社會，藉由辦理秋祭典禮，惕勵官兵效法先烈犧牲奉獻精神，矢志踐履守護國家與百姓的光榮使命。

第1作戰區昨日在澎湖林投忠靈祠舉行秋祭典禮，由指揮官郭中將擔任主祭，祭典結束後，郭指揮官也對陣亡將士家屬表達慰問和關懷，並強調官兵未來會持續捍衛家園，以不負國人所託。此外，花防部指揮官劉中將昨日主持秋祭典禮，向烈士靈位上香及獻花致祭，除感念前輩對國家、社會無私的貢獻，也期勉官兵秉持「慎終追遠」與「飲水思源」精神，效法先烈先賢的愛國情操，一同守護美麗家園。