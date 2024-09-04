空軍7聯隊故朱冠甍中校父親朱文輝(左)。（記者謝承宏攝）

「113年秋祭國殤典禮」昨日在中樞及全臺各縣市舉行，藉以感念先賢先烈篳路藍縷、為國犧牲奉獻的精神，同時體認「哲人日已遠，典型在夙昔」的意涵。出席圓山國民革命忠烈祠秋祭典禮的遺族劉聖怡表示，其祖父與共軍作戰，為國捐軀，雖僅能從長輩談起往事，進而了解祖父的偉烈事蹟，但他也從每年春、秋祭典禮中，深刻體認當年祖父奮勇捍衛國家人民的堅定信念，一心只為守護中華民國安定。

「沒有國，哪有家。」劉聖怡指出，國軍依國防政策與軍事戰略指導，持恆建軍備戰，且在面對敵情威脅時，第一時間有效應處，用最實際的行動，給予國人最安心的力量；在九三軍人節這天，他也要向國軍官兵致上崇高謝意，強調有國軍的時刻守護，國家才會安定，百姓才能安居樂業。

「謝謝冠甍，我知道你在天上一定過得很好」，空軍第7聯隊故朱冠甍中校的父親朱文輝，每逢國殤祭典都會親自前往空軍公墓，他回想數年前，愛子朱冠甍英勇殉職，內心雖然不捨，但更多的是驕傲，不僅同袍熱心協助與安慰，更感謝國家給他這份榮耀，強調他的忠勇精神會永留藍天之上。