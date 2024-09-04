美國不少民眾會把「貓眼」掛在鑰匙圈上，當作隨身防衛小物。

美國運輸安全管理局（TSA）的官員日前警告搭機旅客，近來屢屢在旅客隨身物品發現一種看似無害、實則可能成為「隱藏版武器」的小玩意兒，次數之多令人憂心。這種外號「貓眼」（cat eyes）的鑰匙圈飾品目前已被視為違禁品之一，禁止放入搭機的隨身行李，TSA提醒，出遊之前記得把它留在家裡或車裡，別帶進機場。

綜合《今日美國報》、《紐約郵報》報導，美國運輸安全管理局（TSA）8月29日在官網說明，負責紐約州北部13座機場的安檢人員，近日經常在旅客隨身物品發現這類「貓眼」飾品或造型鑰匙圈，多半以金屬或堅硬的塑膠材質製成，外型是貓咪頭部輪廓，共同特徵是兩耳的耳尖頗為尖銳，若把手指穿過眼睛造型部位握在指間或掌心，即有如「指虎」（brass knuckle，也稱手指虎、指節銅套）。除了貓，市面也有類似商品以狗頭為造型，相同之處就是兩耳尖銳。

美國運輸安全管理局提醒，兩耳尖銳、俗稱「貓眼」的防身小物不能放在搭機隨身行李之中。（取自TSA官網）

TSA表示，一般民眾常常把「貓眼」掛在鑰匙圈上，通常當作自我防衛用品，但也可能成為傷害他人的利器，可如同迷你匕首一般造成刺傷。TSA發言人說，機場第一線人員近期幾乎天天都在旅客身上發現「貓眼」，這導致安檢人龍消化速度變慢，不僅影響了攜帶「貓眼」旅客的搭機時間，也讓隊伍裡的其他旅客等更久。

TSA明確指出，安檢過程若發現旅客攜有這種小物，檢查員就會把旅客請到一邊仔細搜查隨身行李。查獲的「貓眼」有4種處理方式，旅客可以選擇回到停車場把它放回自己的車裡、交給送行親友帶走、回到航空公司櫃台放入托運行李，或者自願交給TSA人員處置。網路上也有不少人提醒，別把「貓眼」帶進機場。

美國機場安檢人員查獲率高得離譜的違禁品並非只有「貓眼」。去年（2023年）TSA人員在機場隨身行李檢查站攔截的槍枝多達6737把，不僅數量創新高，其中93%甚至裝了子彈。去年在機場查獲的槍枝數量是10年前的3倍，令人瞠目。