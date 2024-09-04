由於科技股陷入困境及新公布的數據顯示經濟萎縮隱憂仍在，美股今天在科技股領跌下一路下殺，道瓊工業指數收盤暴跌逾600點，那斯達克指數在AI霸主輝達崩跌9.5%拖累下，重挫3.26%。與台股連動密切的費城半導體指數重挫近8%，台積電ADR同步慘摔6.57%。

道瓊工業指數暴跌626.15點或1.51%，收在40,936.93點。

標準普爾指數下挫119.47點或2.12%，收5528.93點。

那斯達克指數重摔577.33點或3.26%，收17136.30點。

這三個指數均創下自8月5日全球拋售以來最糟糕的日子。

人工智慧 (AI) 晶片大廠輝達 (Nvidia) 周二 (3 日) 盤中股價一度挫逾10%，收跌9.5%，市值蒸發2790億美元，拖累費城半導體指數下跌399.82點，收在4,759.00，跌幅7.75%。

金融數據供應商標普全球3日公布，美國8月製造業採購經理人指數（PMI）終值由7月的49.6降至47.9，連續第二個月低於榮枯線50，並低於預期與初值，是今年以來最糟，另據美國供應管理協會（ISM）同日公布，8月製造業PMI從7月的46.8升至47.2，連續第五個月萎縮且低於預期47.5，均顯示製造業動能疲弱。該資料還顯示新訂單指標降至15個月低點，出口訂單以今年年初以來最快速度萎縮。

ISM製造業指數加重了市場對美國經濟衰退的擔憂，使美股面臨的拋售壓力增大。有分析指出，投資人普遍轉抱更便宜的股票。ISM製造業指數公佈的8月數據低於市場普遍預期，引發市場隱憂，但也可能增加聯準會降息的可能性。