參加巴黎帕運的台灣輪椅桌球名將程銘志今天在TT5級男單金牌戰，以11比5、7比11、11比7、7比11、9比11，不敵倫敦帕運金牌的挪威好手烏爾豪格（Tommy Urhaug），以銀牌作收。程銘志拿下桌球男單銀牌後，本屆巴黎帕運中華隊目前累積獎牌數來到2銀2銅。

程銘志台灣時間4日凌晨在金牌賽對決曾拿下倫敦帕運金牌的挪威好手烏爾豪格(Tommy Urhaug)，雙方僅差1歲，烏爾豪格曾在2002年台北世錦賽來過台灣，當時他不僅摘下個人賽金牌，而且還幫助挪威奪下團體賽冠軍。金牌戰雙方鏖戰37分鐘後，程銘志以局數2比3敗北。

45歲的程銘志已經是帕運3朝老將，過去他曾是青少年桌球國手，但因車禍意外失去左腿，一度陷入人生低潮，不放棄桌球的程銘志在輪椅桌球賽場打出名堂。程銘志2016里約帕運時和林晏弘攜手拿下男團銀牌，單打過去兩屆則都拿下第5名佳績，本屆巴黎帕運一舉將個人獎牌升級鍍銀！