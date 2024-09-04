AI霸主輝達受全球拋售潮拖累，股價今天收盤重挫9.5%，市值蒸發2790億美元。雪上加霜的是，盤後傳出美國財經媒體報導，美國升級AI計算領域反壟斷調查，輝達已收到美國司法部傳票。受此利空衝擊，輝達盤後續跌超過2%。

美媒報導，正在搜集輝達違反反壟斷法證據的美國司法部向輝達及其它公司發送傳票，升級了對這家在人工智慧（AI）計算領域占主導地位的科技巨頭的調查。據知情人士透露，在此之前已向企業發放調查問卷的司法部，現在發出了具有法律約束力的傳票，要求業者必須提供資訊，此舉意味著美國政府的調查向正式起訴又邁進一步。

CNBC報導，根據業界估計，輝達擁有資料中心 AI 晶片80% 以上的市場占比。輝達的許多頂級客戶都是雲端公司和網路巨頭，包括微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜和特斯拉。隨著輝達的人工智慧晶片成為熱門商品，該公司發布了新的企業軟體訂閱，並將其網路產品作為重要的補充來行銷，以充分利用其晶片。

輝達目前正受到美國司法部（DOJ）的反壟斷調查，主要針對其在人工智慧（AI）GPU市場的壟斷地位。調查的焦點在於輝達是否有向雲端服務提供商施壓，要求他們購買多種產品，或對選擇競爭對手晶片的客戶收取更高的價格。輝達否認這些指控，強調其遵守競爭法規。此外，法國也在進行類似的調查，可能進一步加劇輝達的法律挑戰。