孫其君從小在美國長大，22歲才返台進入演藝圈打拼，近年他淡出螢光幕，跨界加入外語學習平台，當起家教老師，主打英文會話、口說、旅遊英語，會根據學生需求客制化因材施教。至今4年完成189堂課程，在網站上評分高達4.5顆星，學生滿意度99%。

網紅泰國娘娘在台灣YouTube界闖出一片天，又跨足舞台劇演出，先前再被語音學習平台相中，合作推出泰文入門課程，從發音和文法開始，娘娘還與專業泰文老師一起打造旅遊會話，讓學生在美食、購物、交通、住宿、觀光、社交、追星等實際情境中自如地溝通。

去年來台發展的韓籍啦啦隊女神李多慧，今年開始定居台灣，她學中文之餘，也希望傳遞韓國文化，於是化身韓文老師，和線上學習平台合作，推出情境聊天、日常旅遊、影視追星等實用韓語課程。李多慧也透露中文與韓文最大的不同在於對年長者使用敬語，所以在課程中，她也會教學韓國的長幼文化，讓大家清楚分辨半語、敬語適合使用的時機。

愛紗從日本來台發展24年，教日文一直是她的夢想，今年她終於推出實用日文課，帶領大家零基礎學會道地日文，雖然課程約莫只有10小時，但共有73個單元，取其精華，讓學生可以立即套用在生活會話，並擬定40天學習計畫，方便學生打下日後自學基礎。為此，愛紗籌備長達1年，課程推出３天便賣破千萬，雖然沒有線下課程，但好成績讓她開心表示未來可能有機會和學生面對面。

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