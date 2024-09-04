「哈林」庾澄慶去年展現過人體力，在實境秀《騎吧！哈林小隊》和好友卜學亮等人一起挑戰騎車環島，節目更創下高收視率，也讓騎單車環島蔚為風潮。8月28日上午，時報周刊CTWANT直擊哈林正在台北市政府前騎著腳踏車，身邊還有大批工作人員忙著拍攝他騎車的英姿，本以為是粉絲敲碗多時的《哈林小隊2》終於開拍，仔細一看誤會大了，旁邊的公車亭內長椅正坐著台北市長蔣萬安，據查是在為本月22日的「世界無車日」拍攝公益廣告。

8月28日上午9點多，台北市政府旁的公車站有著大批的工作人員正在進行拍攝工作，拍攝的內容是穿著短袖、短褲，一身輕便服裝的哈林，頂著烈日高溫正騎著YouBike微笑單車行經公車亭，當他看到台北市長蔣萬安坐在站內長椅等車時，隨即將單車停好，用著開心興奮且驚訝的表情演技向市長打招呼，兩人親切握手後，接著就一起坐在椅子上聊天閒話家常，沒多久後公車到站，市長搭上公車，哈林則繼續貌似悠閒地騎著單車離開。

哈林和台北市長蔣萬安一同拍攝市政公益廣告時，兩人一見面就握手寒暄。（圖／本刊攝影組）

一早陽光就頗大，曬得哈林臉揪了起來。（圖／本刊攝影組）

台北市長蔣萬安一身西裝看來也相當悶熱，手上拿著小電扇微微消暑。（圖／本刊攝影組）

拍攝劇情看似哈林在騎車時，遇上坐在公車站候車亭的蔣萬安。（圖／本刊攝影組）

雖然是歌手出身也是節目主持人，但哈林演起戲來表情相當豐富。（圖／本刊攝影組）

哈林和蔣萬安一起坐在椅子上聊天閒話家常，哈林還比出ROCKER的手勢感覺超嗨。（圖／本刊攝影組）

利用空檔時間，哈林與蔣萬安市長及工作人員合影留念。中午11點左右，結束拍攝工作的市長，在隨扈的陪同下先行離開走進市政府大樓，而哈林等人則轉往位於市府東南廣場6公尺高熊讚絨毛氣偶前繼續工作，哈林還擺出跟台北市吉祥物熊讚一模一樣的招牌手勢，相當逗趣。市政公益廣告拍攝一路從上午9點多，直到接近中午才結束收工。

因為當天氣溫逼近34度高溫，哈林不斷露出奇葩臉表情包。（圖／本刊攝影組）

拍攝空檔哈林與蔣萬安及工作人員開心合影留念。（圖／本刊攝影組）

此外，一早就開始辛苦工作的哈林，面對台北市直逼30度的高溫，還要不停地騎著YouBike進行拍攝，他仍非常敬業地全程展現過人的演技，微笑、驚訝張嘴表情做足，看來心情相當不錯。由於在豔陽下來回騎車沒得防曬也沒遮蔽物，來回騎了好幾趟的哈林感覺快被曬到融化，露出了好久不見的「奇葩臉」，不過又立刻做好表情控管切換成親切大哥哥模式，十分敬業。最後工作結束後，哈林在停車場與友人聊了一會兒，上車離開後返回工作室，結束熱到爆的拍攝工作。

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