「哈林」庾澄慶出道逾40年，對工作要求極高，對私生活也十分低調，過去常被認為屬於「難搞類」，也有不少工作人員或媒體記者都領教過他的「奇葩臉」，不過不知是否隨著「小哈利」庾恩利長大、女兒「哈密瓜」和小兒子也已經上小學，雖然在事業上仍很高標，但他的奇葩臉卻幾乎要銷聲匿跡，在接受媒體訪問時還曾無奈表示現在不管是大的小的孩子，都不聽他的意見，「特別是大的（小哈利）已經有自己的喜好，去管也沒有意義，不用去管他」，說這些話的時候表情非常和藹。

哈林對工作的態度向來是有興趣的就很執著，若沒興趣的錢給再多他也不賺，特別是近年來他將大部分時間都留給家人，今年除了去澳門及新加坡演唱之外，其他時間幾乎都在台灣，除了陪伴家人、主持節目、就是跟好友騎單車，生活健康簡單，五月份小哈利從美國紐約大學帝勢（Tisch）藝術學院畢業了，他和前妻伊能靜兩人各自飛到紐約參加兒子的畢業典禮，前陣子他還帶全家去了一趟歐洲，十分重視與家人相處的時間。

小哈利今年五月畢業時，哈林還飛到美國去參加，但並未與前妻伊能靜同框。（圖／翻攝自庾澄慶臉書）

前陣子哈林帶著全家人前往歐洲旅遊，十分重視與家人的相處時間。（圖／翻攝自庾澄慶臉書）

去年哈林主持單車環島實境秀《騎吧！哈林小隊》，對於年過60仍然極度熱血好動的他來說，這已經不只是個節目，而是被他當成是人生中的里程碑，幫他完成了做了多年的「環島大夢」，畢竟就體力上來說是個考驗，不但是一場自我的修行，更是身心靈的考驗磨練，讓他得到很久沒感受到的激情與悸動，更讓騎單車環島蔚為風潮，粉絲也頻頻敲碗第二季，只可惜節目當初因為有文化部補助，製作費花費2千多萬，但之後沒再拿到補助，沒有經費下也就很難再籌備錄第二季。

去年哈林藉由《騎吧！哈林小隊》節目完成他騎單車環島的夢想。（圖／翻攝自《騎吧！哈林小隊》臉書）

哈林（左二）今年接下樂團選秀節目《一起聽團吧》，對玩團仍充滿熱情活力。（圖／翻攝自庾澄慶臉書）

今年哈林又接下樂團選秀節目《一起聽團吧》，與另外3位「聽團大大」魏如萱、乱彈阿翔以及陳君豪一起尋找打動人心的明日天團。他也稱得上是玩團的先驅，早在他唸五專時就已經玩樂團玩到廢寢忘食，也一路做音樂唱歌到60幾歲仍樂此不疲，不過被問到網友敲碗希望小哈利出道，哈林也坦言覺得兒子在音樂方面似乎「沒有太強烈的表現」，「我覺他是在時尚方面，不用勉強牽拖」，但會尊重小哈利的意願，希望兒子靠自己、不要依賴父母提供的資源，但他仍忍不住說：「可能還是會，有點兩難，有時候忍不住，大家也別怪我。」慈父的心情還是遮掩不住。

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哈林從念書時就開始玩團玩音樂，至今仍樂此不疲。（圖／翻攝自庾澄慶臉書）