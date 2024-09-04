近來偽造車牌亂象猖獗，自2023年交通部將嚴重超速公里數下修到40公里後，遭吊扣車牌民眾爆增數倍，就有民眾以「AB車」或「原車主掛假牌」等方式上網購買假車牌懸掛，以假亂真僥倖上路。除了上述情況，新北市運輸業司機胡男，受委託要將孫男機車運去報廢，見機車還能行駛竟起歪心，占為己有掛假牌上路，仍難逃法網遭警方逮捕送辦。

新北市孫男3月委託林男將機車運去報廢回收，林男再委任旗下雇用司機胡男將機車運至指定環保公司回收，怎料胡男在運送車輛時，明知該車輛是要送去報廢，卻因看到車況尚可且還能騎乘，竟起貪念將機車占為己有，還為了躲避警方查緝，從網路上購買假車牌懸掛上路。

胡嫌將以壓克力做成的偽造車牌掛上報廢機車，違規上路仍難逃法網，警方攔查後察覺車牌有異，遂根據材料及多項防偽設計，並將車號輸入比對後，發現車牌與車籍資料不符，確定胡嫌於贓車上懸掛偽造車牌。

刑事局8月1日起於全台發動「淨牌專案」，聯合各直轄市、縣（市）政府警察局針對使用假車牌者加強查緝。（圖／報系資料照）

警方調查後發現胡男有殺人未遂、毒品、妨害自由、竊盜、公共危險、侵占、妨害公務、傷害等前科，如今又犯下一起犯罪，除了危害到受害人權益，更嚴重損害公路監理機關對於汽、機車管理之正確性，全案依違反偽造文書等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

除此之外，許多犯罪都有「假車牌」在其中幫忙，苗栗市28歲林姓人妻日前當街遭擄，擄人惡煞便是駕駛掛著假車牌的車子犯案；刑事局2月逮捕打工收簿團，主嫌同樣是駕駛假車牌車輛四處領取被害人的提款卡和存簿，假車牌也因而得到「犯罪起手式」、「詐團利器」惡名。

刑事局為遏止假牌歪風，自8月1日起於全台發動「淨牌專案」，聯合各直轄市、縣（市）政府警察局針對販售、使用假車牌者同步加強查緝，目前刑事局已查獲30件30人，查扣假車牌60面，統計今年迄今則查獲191件共187人。

民眾存僥倖心態購買偽造車牌上路，涉犯偽造特種文書罪，將處1年以下有期徒刑、拘役或處9000元以下罰金。（圖／翻攝畫面）

警方呼籲，車牌是公路監理機關所核發的行車許可憑證，使用偽變造車牌，依據道交條例可處3600元以上、1萬800元以下罰鍰，並禁止行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照；行為人則涉犯刑法偽造特種文書罪，將處1年以下有期徒刑、拘役或處9000元以下罰金。警方提醒，民眾若發現車牌遭冒用，甚至收到交通罰單或高速公路ETC被扣款欠費通知，可附佐證資料向處罰機關申訴，並儘速赴警局報案，以維護自身權益。

律師鄭大任也提醒民眾，依據道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款、第2項，汽車使用偽造、變造或矇領之牌照，處汽車所有人新臺幣3,600元以上10,800元以下罰鍰，並禁止其行駛及牌照扣繳，且汽車所有人如果偽造一面相似的車牌、或變造車牌後加以懸掛，足以損害公路監理機關對於汽車管理的正確性，涉犯刑法第212條偽造特種文書罪，將處1年以下有期徒刑、拘役或處9,000元以下罰金。

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