2024美國網球公開賽僅存的台灣選手詹皓晴，與俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）在女雙8強賽上演輸一贏二的逆轉秀，後面兩盤都是在先被破發的劣勢下尋找機會逆襲，終場兩人以4比6、7比5、6比3力退頭號種子兼衛冕者加拿大達布洛絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭蘿特菲（Erin Routliffe），詹皓晴生涯首闖美網女雙4強。

詹皓晴曾在2015年和2017年美網兩度打進到女雙8強，今年是個人暌違7年重返美網女雙8強，和庫德梅托娃打出優質表現，經過一場將近2個半小時的苦戰，終於拿下勝利，也締造個人在美網參賽的新猷。

第1盤詹皓晴組合兩度遭到破發而讓出，不過兩人盤末化解對手3個破發點兼盤末點而保發，也打出了一些士氣，第2盤雖然還是先發球局失守陷入局數落後，不過中段連續3局經過雙方互破發球局，詹皓晴再多一次破發幫助下追平局數，該盤尾聲於第12局強勢破發，也成功拿下盤數。

決勝第3盤，詹皓晴組合在第3局仍是先被破發球局，兩人沒有輕易放棄賽事，更在第6和第8局兩度破發得手，取得局數5比3領先，邁向勝利的發球局中，詹皓晴組合在經過3次「丟士」、救回了2個破發及錯過1個賽末點後，拿下了重要的分數，結束這場辛苦的女雙8強賽。

詹皓晴／庫德梅托娃是今年美網第10種子，「以下犯上」擊敗頭號種子也是去年冠軍之後，要和第7種子烏克蘭琪臣諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko）爭奪決賽門票，詹皓晴期待能再創生涯新佳。

庫德梅托娃（右）和詹皓晴討論戰術。（劉雪貞提供）

庫德梅托娃（左）和詹皓晴討論戰術。（劉雪貞提供）