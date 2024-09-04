今天受摩羯颱風外圍環流水氣影響，基隆北海岸、大台北山區、東半部及南部不定時有短暫陣雨，午後中南部及各山區有局部雷陣雨。南海至菲律賓東方海面還有熱帶擾動93W和94W蠢蠢欲動，本周有機會增強為颱風，若生成將是「麗琵」及「貝碧佳」颱風，其中94W距離台灣較近，歐洲及美國模式模擬路徑偏北，往東海一帶前進；AI模式則模擬下周初期接近台灣。

氣象專家林得恩在臉書發文指出，今晨美國最新數值模式模擬結果顯示，目前在西北太平洋海域有1到2個熱帶擾動，93W及94W正在蠢蠢欲動，本周有機會增強為熱帶性低氣壓或颱風，先生成的將是今年第12號颱風「麗琵」，另一個就是第13號「貝碧佳」。

林得恩表示，初步評估，在環境駛流場的導引下，雙颱結伴往北、朝日本走的機率相當高。

氣象粉專「觀氣象看天氣」也指出，接下來要留意新的熱帶系統，目前在菲律賓東方海面未來幾天將有新系統發展，其中94W距離台灣較近，目前模式主要分為兩派，傳統模式包括歐洲及美國模式的路徑較偏北，往東海一帶前進；AI模式路徑偏南，將在下周初期接近台灣東方海面，應繼續觀察。