《富春山居圖·剩山圖》真蹟正在浙江省博物館之江館區展出。圖為2011年6月1日拍攝多媒體技術「合璧」後的《富春山居圖》。（新華社）

澎湃新聞4日報導，為慶祝浙江省博物館之江館區開館一周年，8月29日至9月29日，《富春山居圖·剩山圖》真蹟在浙博之江館區四層的富春山居廳「山水之間——《富春山居圖》人文數字陳列」中展出。

據浙江省博物館表示，《富春山居圖》是元代畫家黃公望為好友無用師所作，歷經數年經營才告完成。全卷描繪富春江兩岸初秋景色，峰巒岡阜，陂陀沙渚，林木蔥郁。在筆法上取法董源、巨然，而又自出新意，筆墨紛披，林巒渾秀，為黃公望水墨山水的得意之作。該卷曾經沈周、樊舜舉、談志尹、董其昌、吳之矩等收藏，吳之矩再傳其子吳洪裕。清順治七年（1650年），吳洪裕病危時以此卷投火為殉，被其侄吳子文從火中搶出，但卷首部分已遭火毀傷，卷亦一分為二。前段即《剩山圖》，縱31.8公分，橫51.4公分，藏於浙江省博物館。後段為《無用師卷》，縱33公分，橫636.9公分，在清乾隆時被收入內府，現藏於台北故宮博物院。

《剩山圖》雖為原作起首的一部分，但保留了「一丘一壑」的山水佳景，黃公望山水畫優美洗練、渾厚華滋的風格與超凡脫俗的筆墨技巧由此可見一斑。此卷前後鈐有吳湖帆夫婦鑒藏印多枚，引首有清代韓葑書題「富春一角」，半身黃公望像由近人鄭慕康所繪，王同愈題識，沈尹默楷書畫題「元黃子久富春山居圖真蹟燼餘殘本」。卷後有王廷賓、吳徵、馮超然、張珩、徐鴻寶、馬衡、吳湖帆等多人題跋。

據統計，這幅曠世名作自1956年來到浙江省博物館後，出於文物保護因素考慮，展出次數屈指可數，在今年之前僅展出7次。2011年6月，《剩山圖》在台北故宮博物院「山水合璧——黃公望與《富春山居圖》特展」上，與《無用師卷》於360年後首次通過多媒體技術「合璧」展出。此後，《剩山圖》還曾在浙江省博物館、上海博物館、中國美術學院美術館等地展出，去年8月首次在浙江省博物館之江新館展出。