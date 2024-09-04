普大設立於彰化縣永靖鄉，生產基地面積6,881.61坪，並於三年前設立斗六廠，生產基地面積6,015.08坪，總生產基地面積共計12,896.69坪。過去五年平均年營收達7.63億，去年營收5.92億，今年上半年營收已達4.12億，有望挑戰近五年來最高營收表現。

普大主要客戶為國際品牌，信立將可藉由普大接單能力，加上信立工廠規模的產能優勢，有信心讓合成皮產品呈現倍數成長，信立取得普大經營權將有明顯的營收挹注，並能增加營運綜效，提高公司業績表現，資源整合後亦將成為台灣本土最大的運動品牌材料供應商。

普大現有經營團隊成立於1980年，主要生產PU合成皮與真皮貼合，經營團隊成員具有30年皮革與合成皮產業經驗。普大與信立的客戶群及產品別重疊性低，信立主要產品為防水透濕膜、PVC及PU合成皮，普大以真皮貼合及水性皮革為主，兩家公司雖產品線相近，但產品別互補性極高。