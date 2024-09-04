一名網友近日收到超速罰單，罰金高達1萬2千元，相當他1／3的月薪，讓他超級崩潰，上網透露被拍攝的地點提醒其他人注意，不過其他人一看罰單內容，發現原PO在平面道路飆車，時速飆到近百公里，反而酸爆「飆車還敢討拍啊，乖乖被扣牌半年啦」。

一名男網友近日在臉書「爆料公社」分享自己收到的交通違規罰單，照片顯示他在速限50公里的路段飆車，被自動測速照相機測到時速96公里，超速46公里；根據《道路交通管理處罰條例》規定，車速超過速限40至60公里，屬危險駕駛行為，罰款將提高到1萬2千元，讓原PO崩潰喊「此生收到過最天價的罰單，桃園市富國路二段！冰友啊！三分之一的薪水啊！大家請注意！」

不過其他人一看原PO在平面道路超速46公里，紛紛怒罵「超速活該，發這文不會是想討拍吧」、「被測到96，你錶速應該破百，這要罰20萬才合理」、「乖乖被扣牌半年加上課」、「還活著就算賺到了，平面道路開這麼快，別人更危險」、「這真的罰太輕，平面道路這樣飆，別人被你撞到搞不好命都沒了」。

但也有少部分人說「速限50真太扯，官員上路應該不能交管，跟百姓一樣試試看」、「速限50是真的太低，看地圖感覺不算太市區的地方」、「很多地方速限真的很硬，路上明明沒什麼車，開個6x就算超速」。