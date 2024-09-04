新北市永和區2日發生一起墜樓案，事後經查死者是近日與網紅「四叉貓」劉宇爆發衝突的黃姓男子，疑似因不堪網路霸凌導致憾事發生，劉聲稱自己也是受害者，遭網友出征，而資深媒體人黃光芹也直言，沒人有資格霸凌別人，「任何一種領導者敢召喚群眾，就要有把他們帶回去的把握」。

在事件發生後，柯粉護理師「喬喬」張喬瑜在臉書發文透露，自己與黃姓男子認識，事發當時黃男只是拿、握了劉宇的直播器材，並沒有要搶奪的意思。她並提到，劉宇取笑黃姓男子的疾病，張貼他的照片不斷嘲笑謾罵，自己同樣有被劉對付的經驗，這些過程一般人一定承受不了。

黃光芹昨（3）日在臉書發文表示，每個人抗壓力不同，所以千萬不要啟動霸凌的按鈕，因為有人會承受不起；不管是為了政治，還是其他的目的，沒有人有資格霸凌別人，因為那是一種暴力，集眾人的力量，直接且粗暴地傷害另一條生命。最後再逃得無影無踪，並且推卸責任，用「不是我做的」、「有人反串」等謊言掩蓋。

最後，黃光芹除怒嗆，任何一種形式的領導者，膽敢把群眾召喚出來，就要有把握把群眾帶回去，也感嘆，作為小草的黃姓男子「應該先回到遍草叢生之地」，這樣他就不會感覺那麼孤立無援了。

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