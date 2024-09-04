民眾黨主席柯文哲涉及京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，台北地院審理後，認為柯犯罪嫌疑不重大，裁定無保請回；北檢則向台灣高等法院提起抗告，請求撤銷原裁定，並發回北院重裁，高院預計今（4日）就會作出裁定。媒體人黃揚明昨（3日）深夜則在臉書推測，「接下來，就是柯文哲的木可、基金會等金流大菜要上桌了」。

檢廉偵辦京華城案，8月30日搜索柯文哲住處，聲押柯失敗，但調查局北機站在29日曾就柯政治獻金申報不實案，二度密訊簽證會計師端木正；檢方昨晚再傳柯競辦財務長李文宗說明，訊後200萬交保，限制出境出海及住居並接受電子監控。

對此，黃揚明在臉書說，柯文哲50年同學李文宗被北檢約談到案，且由證人轉為被告，訊後以200萬元交保、搭配電子監控，「接下來，就是柯文哲的木可、基金會等金流大菜要上桌了」；他並推測，即使京華城案北檢抗告未成，下面幾案也很快就會陸續約談柯文哲到案的。