科技業總是給人高薪、生活優渥的印象。但近來有工程師網友透露，即使年薪達150萬元，生活也沒有太多改變。發文釣出同等年薪的工程師大吐苦水，指出自己平均每月生活費約為8.6萬，至今仍不敢生孩子，直言「離生活很爽其實還有一段距離」！

原PO在PTT的Tech_Job版上發文，表示看到網路上討論年薪150萬卻生活無感的同行經歷而深有感觸。他透露，「剛好去年自己就是年薪150萬，台北、學士、頂客族、一狗、家庭日常花費我出的居多、低度社交」，還坦言真的不敢生小孩，「我這收入聽到要生，真的會軟掉」。

他認為自己這樣的收入，頂多可以吃牛肉麵時不看價格，還公布去年的支出表，計算出去年總花費約為103萬元，平均每月生活費約為8.6萬元，儘管金額已超過許多上班族的2個月薪資，但他卻認為自己離生活優渥的境界仍有很大差距。

在他列出的開銷明細中，前3名分別為17萬元孝親費、房屋相關16萬、餐飲約會及日用品採買13萬。他還特別提到，去年花了6.5萬元在醫療上，「去年花比較多錢在看醫生…你各位別賺錢賺到看病，身體健康第一」。

扣除掉年度花費後，他把剩下的50萬到60萬全部丟股市，直言「覺得存錢存太慢」，工作至今10年了，存到帳面淨資產1000萬元左右。雖然他最近換了年薪200萬的工作，也只能小小奢侈一下，「想犒賞一下自己，明年預計安排個歐洲兩周」。

他的發文引起網友熱議，不少人爭相揭露自家開銷的無奈，「有小孩後就是負的」、「我光雙親長照和醫療照顧其它費用就快100萬」、「真的是用健康在換錢」、「過300萬就是開始面對被所得稅吃掉一堆的不爽感」、「沒有小孩真的很舒適，有小孩，即使（吃飯）兩百多也是看價格，上次三商巧福也是兩碗麵套餐加大」。

看到網友的熱烈回應，原PO也跟著大嘆，看來台灣少子化只能靠年薪300萬以上的族群解套，「更加覺得我的薪資要過得好，"絕對"不能生小孩」。