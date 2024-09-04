喝完瓶裝水後，很多人為了環保，會再重複利用瓶子裝水，對此，毒物科護理師譚敦慈表示，這不是好的方法，有可能因此喝進塑膠微粒，而餐盤、餐具也盡量不要用五顏六色的，這可能含有重金屬，「以前林（林杰樑）醫師就提醒我，用了後小心變派大星（意指會變笨）。」

譚敦慈與居家護理師Mave上「健康零距離」節目，各自分享如何避免接觸生活中環境荷爾蒙與毒物，Mave說，她平日都是自備陶磁水杯，不使用塑膠容器，若在外臨時沒有水，得到便利商店買瓶裝水，她會選瓶底標示三角形裡面有1字的瓶裝水，至少瓶身塑膠是厚的，不要那種很薄的，喝完後趕快丟掉。

譚敦慈表示，現在都有這種標章，瓶底標示三角形裡面有1字的就是指寶特瓶，很多人就喜歡重覆利用寶特瓶，認為這樣比較環保，就重複裝水，這不是好的方法，美國非營利組織曾做研究，喝自來水取的水1年，大概喝進4000顆的塑膠微粒，但若喝的是喝瓶裝水，可能會喝進10幾萬顆的塑膠微粒。

譚敦慈也建議不要用一次性餐具，她說，很多人就說不要用一次性餐具是為了環保，其實所有一次性餐具，或多或少都會有有毒物質，不用一次性餐具，是為了自己的健康。

譚敦慈分享，以前她曾買有卡通圖案的餐盤給家中孩子，林（杰樑）醫師就提醒她，五顏六色餐盤可能含有重金屬，用了後小心變派大星（意指會變笨），而給小孩東西，盡量不要有顏色與味道，在玩具選擇上，可購買有安全玩具標章的，以確保不含塑化劑與重金屬。