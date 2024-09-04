屏東角頭「鴨頭」陳昫豪的告別式4日登場，警方出動200多名警力重兵部署，除以「M-Police」逐一實施盤查外，在公祭前還先盤查前來致哀的50輛超跑。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪的告別式4日登場，警方出動200多名警力重兵部署，除以「M-Police」逐一實施盤查外，在公祭前還先盤查前來致哀的50輛超跑。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪的告別式4日登場，警方出動200多名警力重兵部署，除以「M-Police」逐一實施盤查外，在公祭前還先盤查前來致哀的50輛超跑。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪的告別式4日舉辦，由於身分敏感警方不敢大意，出動200多名警力重兵部署，除在會場主要出入口及登記處以「M-Police」實施盤查外，在公祭前還先盤查前來致哀的50輛超跑，對於穿衣、聚集人數不符規定者也將強行依法送辦，警方表示，公祭預定8時開始，預估有近2000人參加，因此出動大批警力以壓制黑幫氣焰。

「鴨頭」的公祭預計8時開始，但7時已經開始有人潮湧進會場，警方為嚴防滋事狀況發生，同時避免影響用路人權益，重兵出動200多名警力到場維安，針對沿線周圍路段設置攔檢站，並與喪家協調須遵守警方管制，不得有闖紅燈等違規情事。

此外，警方還在會場主要出入口及登記處以「M-Police」實施盤查，並設置「犯罪組織聚集不解散罪」的宣導告示牌，警方強調，現場若發現參與者聚集3人以上，且明示或暗示為幫派成員或與幫派有關聯者，即依法辦理。

警方進一步指出，在告別式活動前，警方為嚴防黑幫藉機滋事，已約制、告誡轄內幫派或暴力滋事分子，勿以幫派組合名義動員其成員或未成年之少年、兒童參加，或攜帶足以顯示幫派組合或暴力犯罪集團的標誌、旗幟，或穿著足以顯示幫派背景的制服或黑衣服或偽以企業為名的變相幫派名稱參加，如有違者將依組織犯罪防制條例依法從嚴究辦，表明警方嚴正執法立場。

屏東警察局長戴台㨗表示，警方充分尊重喪家治喪儀式，由於警方期前與家屬溝通聯繫及動員約制、告誡欲參與告別式的單位人員遵守「不動員、不串聯、不以幫派名義參加」等三不原則，告別式當天並逐一盤查到場人員，強力展現警方執法立場，如有任何黑道幫派膽敢來屏東鬧事或要趁機彰顯勢力，警方絕不容忍、讓步、絕對會祭出鐵腕強勢執法手段。