一名網友近日分享，最近他才知道原來肯德基蛋撻的美味秘訣，「裡面加的是牛油而不是奶油」，得知這個冷知識後，他好奇問不吃牛的人，吃肯德基蛋撻算破戒嗎？貼文PO出引發眾人熱議，有人直呼「超傻眼，為什麼要讓我知道啊」、「噢不，又多了一個不能吃的食物」。

原PO近日在Threads發文，最近得知肯德基蛋撻裡用的油是牛油不是奶油，他致電問過客服確認，對方回答蛋撻的油含有beef fat，「跟奶油就有差別了」，不禁好奇不吃牛的人可以吃牛油嗎？這樣吃肯德基蛋撻算不算破戒。

消息曝光後，引起大批網友震驚，紛紛留言「天呀！我還買給我媽吃」、「我第一次知道，OMG」、「什麼！那這樣我很快樂吃蛋撻的同時在破戒欸，真的要瘋了」、「我沒看到，沒看到」、「算，不過不知者無罪吧」、「我是只要不吃到牛本體就好，不然出去吃飯真的很麻煩」。

台灣肯德基官方之前曾在臉書表示，肯德基蛋撻使用的是牛的油脂。還有網友指出，「之前想分享給素食同事吃肯德基蛋撻，特地去電客服，才得知此事，有戒律在身的人，吃東西真的要小心」、「肯德基店員都會主動告知說蛋撻不是素的」。