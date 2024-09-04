金正恩在北韓被視為神一般的存在，然而在脫北者眼中正好相反，一名去年11月脫北的前北韓駐古巴大使館政務參贊李日圭（音譯），談及了作為北韓外交官活動時的痛苦心情，他駐外出門第一件事就是脫下金正恩胸章，因為作為北韓人很丟臉，坦言：「我最討厭被問到是哪個國家的人」。

南韓《中央日報》報導，一名去年11月脫北的前北韓駐古巴大使館政務參贊李日圭，8月26日出席在南韓國會舉行的「北韓和統一」論壇時，談到了作為北韓外交官活動時的痛苦心情，他以往駐外出門第一件事就是脫下金正恩胸章，更提及自己最討厭被問到是哪個國家的人，坦言：「我的國家很丟臉，我能對國家感到自豪嗎？」

李日圭曾是是北韓駐古巴大使館的二號人物，被認為是北韓最高等級的「南美通」。曾獲得「金正恩表彰狀」的他表示，「因為對北韓體制的厭惡和黯淡的前途，所以決定脫北」。

李日圭也表示，為了北韓的內部宣傳，北韓外交官們的虛假報告已經成常態。李日圭指出，「即使是親近北韓的國家，現在也不願意因發展核計畫和飛彈而受到國際社會譴責，因為不想變得跟北韓一樣孤立，即使北韓外交官做出解釋，他們也不會產生支持和共鳴」。

李日圭說，「北韓政府要求外交官們誘導其他國家官員，發表他們沒有說過的支持性聲明和立場，並通過朝鮮中央通訊社公佈相關言論，宣傳稱國際社會支持北韓」，他說：「下達了這樣荒唐的指示，我無能為力」，「別人問我是來自南韓還是北韓的時候，回答北韓不知道有多麼丟臉」。