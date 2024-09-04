人氣直播主「天后闆妹」，當年以6萬元開始創業、經營電商直播，如今做到億元CEO，甚至曾創下2天銷售2.2億的驚人數字。 而平時暢談創業經驗，她與老公豪哥白手起家、一起打拚的故事更成為佳話。但卻有週刊爆出，天后闆妹與豪哥感情看似甜蜜，去年還到義大利米蘭補拍婚紗，然而豪哥卻被指稱包養嫩妹，更堅持無套導致女方懷孕，最後逼迫墮胎。

天后闆妹創業有成，身價驚人，與丈夫豪哥也常公開秀恩愛。她曾經甜蜜透露老公不時送她東西，幾乎整個月都在收禮物，生日禮物甚至高達7位數。不過根據《鏡週刊》報導，有消息指稱，豪哥其實在外包養嫩妹長達2年時間。據悉，在這名嫩妹18歲時，因為家裡急需要錢，所以透過約會網站「Sugar-Garden」求援，因此認識豪哥。兩人當時配對成功，並以10萬元開始第一次交易。起初，這名嫩妹並不知道豪哥身分，卻在海王話術下漸漸動了真心。

豪哥被爆料包養嫩妹，無套讓對方懷孕，事後還逼墮胎。（圖／翻攝自天后闆妹IG）

報導表示兩人多次發生親密關係，豪哥都聲稱自己精蟲數少，堅持不戴套。結果嫩妹今年初發現懷孕，豪哥卻翻臉不認人；強調包養關係不能影響現在的生活，不然他就會變成一個窮光蛋。之後只給了10萬元叫嫩妹自行處理，還恐嚇「已經找黑道」，也知道她父母住處，最後嫩妹只好進行引產手術。而這段時間豪哥都避而不見、將她封鎖，甚至已經在包養網站尋找下一個目標。

嫩妹友人提到，豪哥曾坦言自己與天后闆妹沒有登記結婚，原因是為了雙方若有人出事，可用獨立的身分來保全資產。豪哥還說「跟闆妹的夫妻形象都是演的，是為了賺錢」，更抱怨闆妹個性差、把他當傭人，而就是這些話，讓嫩妹暈船，才讓她對這段包養關係有了不切實際的幻想。但對於周刊報導的一切指控，目前天后闆妹和豪哥都沒有對外表示說法。