一名女網友昨天搭高鐵不小心打翻咖啡，趕緊請清潔阿姨幫忙處理，她羞愧到快哭出來，不斷向阿姨道歉，阿姨擦完地板後，拿了一些衛生紙要她踩一踩，免得腳底都是咖啡。原PO說，阿姨處理完就離開了，沒想到5分鐘後又拿了濕紙巾跑來，問她包包有沒有弄髒，她感動問「台灣人為什麼這麼善良，為什麼總是做得比本份多那麼多？」

女乘客在Threads發文表示，昨天搭高鐵不小心把一杯滿滿的拿鐵打翻了，當下驚慌失措，因為拿鐵不斷往四面八方流，她趕緊找清潔阿姨幫忙處理，阿姨馬上丟下手邊工作前往現場。

原PO表示，阿姨蹲在地上擦，她也一起幫忙，嘴裡一直道歉，急到快哭了，阿姨擦完地板後，擔心她腳底都是咖啡，拿了一些衛生紙讓她踩一踩，事情處理完阿姨就離開了，沒想到過5分鐘又跑去找她，問有沒有弄髒包包，還拿了濕紙巾給她擦。

原PO直呼「我的包包沒事，但我的心破了一個洞，台灣人為什麼這麼善良呢？為什麼總是做得比本份多那麼多？」

貼文引發熱議，一票網友認為，絕大多數的台灣人都很善良，「人間還是充滿愛的」。有網友建議原PO寫感謝函給高鐵，註明搭乘的班次及車廂，對阿姨有很大的幫助；一名過來人透露，也曾在高鐵打翻飲料，工作人員態度好到讓他超愧疚，事後寫了感謝函，高鐵也回信表示會轉達給該工作人員。