銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱為銀行不動產放款「天條」，且銀行多會自行設定更嚴格的內部預警水位，多以28％為警戒線。

銀行局副局長童政彰說明，不動產貸款天數較長，但銀行吸收存款或發債資金相對屬短期性質，銀行法第72條之2規定的立法目的，除了不希望銀行放款過度集中於不動產授信，從另一層面看來也控管銀行流動比率。

童政彰指出，銀行法第72條之2規定是從「比率」角度控管，銀行可動態調整分子與分母。近3年全體銀行存款規模增加近11兆元、平均每個月增加3000億元，因此銀行會進行動態控管，並無房貸瀕臨「滿水位」或「額度已滿」概念。

而根據銀行局校準銀行申報資料後的最新統計，截至2024年7月底，除了土銀及輸銀外的36家國銀，分子的辦理住宅建築及企業建築放款總額為14.79兆元、月增0.08兆元，分母的存款總餘額及金融債券發售額55.85兆元、月增0.58兆元。

據此規定設算，截至7月底銀行不動產放款平均比率降至26.47％、月減0.15個百分點。其中，逾29％的銀行連2月掛蛋，介於28～29％區間的銀行有5家、介於27～28％者達7家，26～27％有9家、25～26％則有2家。

對於立委建議國銀海外分行不動產可不計入72條之2規定，釋出更多房貸承作空間。童政彰則認為，國銀的國內與國外分行採合併監理，符合國際監理規範，會綜合考量國內穩定與房貸業務辦理情形後，進一步審慎研議立委建議，但目前暫不考慮修法調整。

對於近期民眾房貸申購卡關，童政彰坦言確實陸續接獲民眾申訴，將進一步了解，對於相關個案也會轉個別銀行、請其儘速處理。金管會的監理重點在於督促銀行落實客戶盡職調查，若確認為無自用住宅民眾的購屋需求，銀行在信用分配上應予以支持。