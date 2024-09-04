日本索尼公司（SONY）旗下遊戲工作室斥資50億元，耗費8年研發的3A遊戲《星鳴特攻》，8月24日上市首日最高瞬間僅697名玩家在線上，一周後跌至60人左右，官方昨宣布遊戲於9月6日停止服務，並全面開放退款，未來會持續聆聽玩家意見，探索更多可能的方案。

索尼自2016年起宣布投入開發《星鳴特攻》（Concord），並不時釋出遊戲的最新內容，持續為這款遊戲造勢，然而遊戲角色包含跨性別者、同志，並需要使用「they,them」來稱呼，遭玩家質疑太過政治正確，加上遊戲性與其他遊戲太過類似，8月24日推出後玩家反應冷淡。

《星鳴特攻》遊戲售價40美元、台灣售價1190元，上月24日上架當天是周六，但最高在線人數僅有697人，且接下來持續崩跌，約一周後最高在線人數只剩下60人，全球僅9場遊戲同時進行中，官方被迫昨天正式宣布遊戲於9月6日停止服務，並會全面退款。

網友得知相關消息後，紛紛在PTT喊「笑死，剛好2星期」、「居然有退款，是因為太少人買不差這一點嗎哈哈」、「不是保證會有3季，關太快了吧」、「政治正確的喊很大聲，真的有遊戲照做他們根本不玩，遊戲廠商看懂了沒」、「這可以挑戰3A大作最速倒掉紀錄嗎」、「哈哈哈哈你看看你」、「至少也撐個半年吧，2星期是怎樣」、「居然不轉免費試試看，太神了吧」。