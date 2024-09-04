腎衰竭末期貓咪每日皮下輸液必用的乳酸林格氏液近月來持續缺貨，離島狀況更是嚴重，直接衝擊腎衰竭末期的貓咪生命。多年來在澎湖照護上百隻老弱傷殘流浪貓咪的楊小姐貓屋，每天要幫6隻腎臟病貓執行皮下輸液；她淚崩求救：「林格氏液庫存見底，貓咪只能等死。」

澎湖楊小姐貓屋為毛小孩輸液，緩解浪浪的不適。（台灣動物緊急救援小組提供／林瑞益高雄傳真）

台灣動物緊急救援小組獲知後，透過管道取得少量的林格氏液，4日上午從高雄緊急寄送至澎湖救急，完成跨海救援。台灣動物緊急救援小組表示，國內市占率達7成的輸液大廠因故遭食藥署關廠，直接衝擊人的手術、洗腎等輸液醫療市場，連大醫院也難倖免，此也影響動物用輸液的供貨情況；腎衰竭末期貓咪每日皮下輸液必用的乳酸林格氏液，近月來也持續缺貨，危急腎臟病貓生命。

台灣動物緊急救援小組獸醫團隊解釋，針對腎衰竭末期的貓咪，皮下輸液能補充貓咪體內不足的水分，稀釋血液中毒素濃度，進而減輕貓咪腎臟負擔；如果定期接受皮下輸液的療程突然中斷，貓咪的病況可能急轉直下，危及生命。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台說，組織除了長期捐贈飼料至全台灣200多個貓狗收容園區外，近年來也每月捐贈貓咪的飼料與罐頭，給綠島、澎湖等離島的數百隻流浪毛小孩；台灣動物緊急救援小組團隊近日也前往澎湖做流浪貓的絕育與回放任務，希望減少浪貓的數量。