有台版侏儸紀世界之稱的「百果山探索樂園」，2016年開業至今8年，因租約到期本計畫營運到年底，但近日受颱風、連日大雨及地震影響，擔心老舊設施會影響遊客安全，決定提早在9月1日結束營業，最後一天吸引不少遊客入園，也讓員工不捨暴哭。

位於彰化員林的「百果山探索樂園」是全台首座恐龍主題樂園，花費6000萬打造，業者9月1日於臉書粉專指出，感謝大家的愛護與支持，希望不久的將來能再次和大家見面，結束營業的當天恐龍村村長「Q波」也在園區內一一跟遊客握手道別，發送小禮物給入園的孩子，「恐龍村長有哭喔。」

貼文讓一票民眾不捨，表示孩子是恐龍迷，希望未來有一天可以再重新開業，「感謝百果山陪伴小孩成長」、「小孩留下美好的回憶」、「帶給無數大小朋友歡樂，後會有期」、「珍重，我們家小朋友，從小至今這幾年，總共去過3次。」

以森林恐龍造景為主的「百果山探索樂園」，又被稱為台版侏儸紀世界，於2016年底開幕，業者斥資6000萬元，打造8000坪恐龍樂園，數10隻大恐龍穿梭林間，栩栩如生引發不少話題。

業者今年6月曾在臉書公告，表示因租約即將到期，計畫營運到年底，但近日受颱風、連日大雨及地震等天災影響，擔心設施老舊會影響遊客安全，和團隊商討後緊急決定結束營業，強調百果山休憩用地隸屬員林市公所，和公所承租的合約期滿，非倒閉無法經營，園區已於9月1日歇業。