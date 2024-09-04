今（4）日小編精選5件國內外財經大事。9 月美股第一個交易日就引爆殺機！由於8月製造業PMI數據疲軟，經濟成長疑慮升高，市場恐慌指數 VIX狂升逾30%，美股主要指數全面崩跌，其中道瓊指數重挫超過600點，標普500指數慘殺2.12%，那斯達克指數重摔3.26%，費半指數狂瀉7.75%，AI晶片大廠輝達更狂殺近10%，堪稱8月5日市場崩盤以來最慘烈的一天。

【1】美8月製造業PMI 今年最糟

金融數據供應商標普全球3日公布，美國8月製造業採購經理人指數（PMI）終值由7月的49.6降至47.9，連續第二個月低於榮枯線50，並低於預期與初值，是今年以來最糟，另據美國供應管理協會（ISM）同日公布，8月製造業PMI從7月的46.8升至47.2，連續第五個月萎縮且低於預期47.5，均顯示製造業動能疲弱。

【2】台股震盪量縮 陷月線保衛戰

市場觀望氛圍延續，台股加權指數3日高低震盪逾200點，維持在月、季線間狹幅震盪，成交量僅3,001億元，在外資期現貨偏空操作壓抑下，終場下跌142點收全場最低22,092點，日K苦吞連二黑；因市場偏跌，共有上緯投控、佳世達等16家上市櫃公司，從8月來陸續祭出庫藏股宣示捍衛股價。

【3】劉德音：資料庫產業是天降大禮

台積電前董事長劉德音3日提及台灣經濟發展方向時指出，他看好太空、綠能、資料庫、生技四大產業前景，尤其資料庫產業是「天上掉下來的大禮物」，若發展冷卻系統，將讓世界「非靠台灣不可」。他建議企業，要成為世界的供應者、建立產業生態系，並發展人工智慧（AI）提升人民的生產力。

【4】先進製程A14推演…台積導入High-NA EUV幾成定局

台積電、imec等尖端研究團隊持續挑戰，以追求相同晶片面積高頻寬、低功耗之最佳解方突破。imec更擘劃埃米世代藍圖，2040年有望突破A1極限，並透露A14開始將必須採用High-NA EUV(高數值孔徑EUV)，業者解讀，這意謂著台積電導入只是時間早晚問題

【5】輝達H200需求旺 台鏈同喜

輝達上季交出亮眼財報，並對AI GPU伺服器後市續看旺，供應鏈指出，近期雲端服務供應商（CSP）和OEM客戶對輝達H200產品擴大拉貨需求，研調機構TrendForce預估，下半年起，H200將逐步成為輝達AI GPU的供貨主力產品。相關台廠如緯創、鴻海、廣達、英業達、技嘉及華碩等業者，亦有不錯的能見度。