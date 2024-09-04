43歲安以軒過去演出《鬥魚》、《下一站，幸福》等電視劇走紅，2017年她與身價百億的德晉集團主席陳榮煉結婚，育有1子1女。未料2022年初陳榮煉涉非法經營賭場被捕，去年一審遭判有期徒刑14年。今(4日)媒體直擊安以軒低調帶一雙兒女現身台北街頭，她母代父職，在大雨中狼狽親自抱兒子上車，也有人爆料今年初在泰國偶遇安以軒在當地度假，表情看來相當放鬆。

自從陳榮煉出事後，安以軒的所有社群平台就像凍結一般也停止更新。今據《鏡週刊》報導，上月中目擊安以軒現身台北，在大雨中接一雙兒女上放學，當起「偽單親媽媽」。另有網友透露，今年2月在泰國芭達雅遇到安以軒，她一邊滑手機、一邊和家人有說有笑，可見相比陳榮煉剛被捕時，傳聞她天天以淚洗面，目前狀態已經好了很多。

陳榮煉入獄後，安以軒被拍現身台北親自接小孩上放學。（圖／翻攝自安以軒 Ann臉書）

安以軒當時高調宣布和陳榮煉結婚，並在峇里島舉行奢華婚禮，安以軒在發表告白致詞時，也巧妙呼應了另一半的工作，說：「我知道你不是一個衝動的人，甚至你是一個根本不需要婚姻去束縛你的人，所以我知道你一定想得很明白，於是我就告訴我自己，我必須梭哈」，並強調：「這輩子贏了算你的，輸了那一定是我錯。有時候我不乖你罵小聲一點吧，那麼兇，也沒有人對我那麼兇過」。

安以軒和陳榮煉育有1子1女。（圖／翻攝自安以軒 Ann臉書）

陳榮煉出事後，安以軒的社群網站也停止更新。（圖／翻攝自安以軒 Ann臉書）

但陳榮煉入獄後，傳出安以軒完全沒去探視，當時友人緩頰透露，其實安以軒私下多次為陳榮煉的官司找律師奔走，也想關心先生狀況，但在台的家人提醒她若飛往當地，恐怕會有「被消失」的可能，考量到還有小孩要照顧，只好作罷，並非絕情不想見老公。