3日是美股9月首個交易日，卻出師不利，道瓊工業指數終場暴跌626.15點，與台股連動密切的費城半導體指數更重挫8%，專家示警，今年美股9月依然難逃百年崩跌魔咒。

根據Business Insider報導，SoFi投資策略長Liz Young Thomas示警，美股9月難以平靜，根據統計，6~8月期間標普500的每月成交均量為152億股，但9月勞動節過後人們重返辦公室，成交均量便立刻跳增至172億股。

Liz Young Thomas說，每到9月投資人也許會重新檢視投資組合，確認手上的美股七雄、大型股占比是否過高，因此9月通常是一年中波動最大的月份，標普500上下震盪2%是常態，而且下殺動能遠高於上漲趨勢。

報導指出，統計資料顯示，從1928年以來，隨著投資人重返工作崗位，9 月向來是美股一年之中表現最差的月份。

LPL Financial分析師Adam Turnquist則說，雖然投資人普遍認為，如果聯準會（Fed）在9月18日降息有利多頭行情，但即將出爐的8月非農就業報告可能改變市場觀點，如果就業數據差於預期，Fed可能加深降息幅度，代表美國經濟正在走疲。

Turnquist建議，投資人可以趁9月、10月逢低買進，因為10月情勢可望改善，11月、12月有望展開年底慶祝行情，尤其來到總統大選年，一旦大選結果出爐，美股也可能鬆口氣大漲。