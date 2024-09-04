美股重挫，台積電ADR下跌6.53%，使得台股今（4日）早盤跳水，以21574.65點開出後，隨即重挫逾千點，權值股台積電下殺逾5%失守900元，觸及888元，聯發科跌逾7%，鴻海同樣出現6%的跌幅。

周二美股全面收黑，費城半導體指數下殺7.75%最兇，輝達暴跌9.53%，台積電ADR也重挫6.53%，半導體與AI族群成為殺盤重心，主要受到8月初的暴跌結束後已經出現一波漲幅，加上降息利多已被消化，輝達財報的催化劑消失，且美國宏觀經濟數據不佳的衝擊，市場出現反轉。

針對美股下跌，海納國際集團SIG衍生性商品策略聯席主管Christopher Jacobson表示，「股市大幅擺脫8月初的低點，邁入眾所皆知的9月季節性疲軟期，市場已經消化降息利多，投資人等待更多數據或市場狀況變得更清晰的同時，開始進行去風險的行為，並不令人感到意外。」

由於美股周一休市，台股近兩個交易都出現盤整，但昨（3日）開低走低，尾盤下殺超過百點，終場下跌142.89點，收在22092.21點，成交值2897.13億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超59.15億。自營商賣超59.26億，投信買超60.17億，外資及陸資賣超60.06億。