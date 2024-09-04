Pfizer Ignite是一項生物技術合作計畫，專注於與生物科技公司合作推動創新治療，特別在腫瘤學、發炎與免疫學、心血管/呼吸疾病和血液疾病等領域。該計畫提供客製化服務及技術支持，包括專家諮詢、研究及製造能力，鼓勵生物科技公司自主創新，加速新藥開發進程。

免疫學專業出身的Pfizer Ignite主管暨資深副總Kathy Fernando博士也對此次合作寄予高度期待。Kathy Fernando表示，經過Pfizer團隊內部的評估，育世博的創新免疫療法方法與Pfizer支持突破性科技的使命高度契合；期待此次合作能夠加速其細胞新藥的開發，最終造福更多需要治療的患者。

憑藉Pfizer雄厚的資源和專業支持，加上育世博在免疫療法領域的技術優勢，雙方的戰略合作無疑將為癌症治療注入新活力。