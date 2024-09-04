最新發布的兩項製造業數據顯露經濟疲態，周二美股開低後一路下挫。

S&P Global美國8月製造業PMI終值為47.9，低於7月終值49.6、8月初值48.0和市場預測中值48.0，為連續第2個月陷入萎縮（低於50榮枯分界線），亦創下2023年12月以來新低。美國供應管理協會（ISM）8月製造業PMI為47.2，雖較7月份的46.8回升，但不及市場預期的47.5，且已是連續第5個月呈現萎縮。這些數據再度觸發對美國經濟增長放緩的擔憂，這也是8月初爆發全球股災的元兇之一。

本周市場還將密切關注的重要數據包括：JOLTs職缺報告、聯準會轄區經濟報告「褐皮書」、有「小非農」之稱的ADP就業報告、美國請領失業給付人數、美國8月ISM服務業PMI，以及周五將發布8月非農就業報告，該就業數據對聯準會9月是否降息以及降息多少具有關鍵性的影響。

聯準會將在9月17日、18日召開貨幣政策會議，主席鮑爾日前已經表明「降息時機到了」。根據芝商所FedWatch Tool，聯準會在9月降息25個基點的可能性為63%，而降息50個基點的可能性為37%。

隨著時序進入9月，華爾街恐將迎來季節性的阻力，過去10年來，9月向來是標普500指數表現最疲弱的月份，因此有了「八窮九絕」魔咒的說法。

周二收盤，道瓊指數跌626.15點或1.51%，報40,936.93點。標普500指數跌119.47點或2.12%，報5,528.93點。那斯達克指數跌577.33點或3.26%，報17,136.30點。費城半導體指數跌399.82點或7.75%，報4,759.00點。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）飆升33.25%，收在20.72點，創下8月初以來最大單日升幅和收盤新高。

標普500指數11大類股僅必需消費類股（漲0.76%）、房地產股（漲0.27%）收高。科技股大跌4.43%，表現最差，並創下2022年9月以來最大單日跌幅。

重磅股全面下殺，微軟跌1.85%、蘋果跌2.72%、輝達跌9.53%、Alphabet跌3.68%、亞馬遜跌1.26%、Meta、特斯拉跌1.64%。

晶片股崩跌給市場帶來壓力，AI晶片龍頭輝達重挫9.5%，市值蒸發2790億美元，收在2.65兆美元，創下美股史上單一個股市值最大單日跌幅記錄。

科磊（KLA Corporation）跌9.5%、安森美（ON Semiconductor Corporation）跌9.13%、英特爾跌8.80%。美光、恩智浦、超微跌近8%。應材、安謀、高通跌約7%。艾司摩爾、博通跌逾6%。VanEck半導體ETF大跌逾7%。

AI伺服器大廠美超微（SMCI）逆勢收高0.93%。

台股ADR僅中華電信（漲0.05%）收高。台積電跌6.53%，收在160.49美元，換算台股價格為1029.13元。聯電跌6.04%、日月光跌8.81%。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為2.52：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為3.5：1。

市場交投激增，美國交易所成交量總計121.4億股，高於近110億股的20日移動均量。