民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，遭北檢聲押，柯稱自己對今年3、4月才知道京華城容積840％，台北地院2日裁定無保請回，不分藍綠民代都拿出證據打臉。更有網友翻出怒嗆記者的民眾黨發言人吳怡萱，7年前擔任電視台記者時，就曾追問柯文哲京華城容積率問題，引發許多網友酸說：「再次見證換個位置換個腦袋」、「大家一起幫阿北找回記憶力」。

柯文哲在台北市長任內涉及京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，台北地院審理後，認為柯犯罪嫌疑不重大，2日凌晨裁定無保請回，北檢提出抗告。而柯文哲聲稱，今年3、4月他才知道京華城容積840％，引發討論。民眾黨立委黃珊珊解釋，柯文哲表達的意思，並不是「不知道」京華城內容，而是市長「不會干預」都委會的任何程序會議或下指導棋，交辦後就交由都市計畫委員會依法執行，且柯並未干預最後審查結果。

有網友在社群平台Threads貼出影片，翻出民眾黨發言人吳怡萱2017年還在當電視台記者時，曾追訪過柯文哲有關京華城容積率的問題。當時吳怡萱追著柯文哲問說「市長，京華城容積率，真的有要提高到560％嗎？」柯文哲並未直接回應，僅說都發局有提供新聞稿，而現任的民眾黨秘書長周榆修，當時也跟在柯的身邊。

而吳怡萱日前在民眾黨記者會上，與記者發生衝突，怒斥想追問柯文哲案件細節的記者「現在是想怎樣」，引發爭議。當時吳就被翻出過去擔任過記者的紀錄，如今又有過去的影片被PO出來，許多網友也都酸說：「大家一起幫阿北找回記憶力」、「再次見證換個位置換個腦袋」、「整個黨都是雙面人」、「一樣的人、不一樣的時間，端不一樣飯碗講不一樣的幹話」、「好希望吳怡萱可以看得到這個影片，再想想最近發言的內容和口氣！」、「前天才嗆追問問題的記者，現在看到這段有夠諷刺」，還有人用吳怡萱自己的話反酸「現在是怎樣？跟這麼緊一直問？記者節會快樂嗎？」「吳怡萱才要被管制使用麥克風吧」。

★未經判決確定，應推定為無罪。