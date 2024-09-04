日前遭聲押的民眾黨主席柯文哲日前被台北地院裁定無保請回，北檢則提出抗告，而曾任北院法官的律師張耀宇指出，北檢提抗告後，案件會被送到高院裁定，若駁回，柯無保請回就成定局；若發回，則原裁定撤銷，發回地院更裁，他並預測，高院的結果可能會是發回。

張耀宇昨（3）日在中天網路節目《今晚聊點有用的》表示，檢察官提抗告未必需要新事證，因為此舉是他們表達對法官裁決的不服，而如果抗告被高院駁回，一切就成為定局，所以必須要一擊必殺，北檢在地院結果出爐當天沒有立即提出抗告的原因，是他們要透過其他偵查作為，去填補法官認定「柯文哲不知情」的證據，「被打了一巴掌，他們一定會挽回自己的面子」。

節目主持人柳傑克詢問，北檢提抗告後，案件就會到高等法院，接下來的流程為何？張耀宇指出，高院進行裁定時不用開庭，採用書面審理，原則上會在送出後的1天內結果出爐，若駁回抗告，柯文哲無保請回就成定局；而如果是發回，就是撤銷原裁定，發回台北地院更裁。

柳傑克再問，高院會如何裁定？張耀宇則大膽預言一定會發回，但不是因案件本身，而是「人性」，他指出，駁回是確定結果，發回是地院重開羈押庭，若柯被地院裁定羈押，也不會有高院的事；若駁回了，外界會將矛頭對準高院，而且這起案件爭議大，高院法官發回的可能性很高。