第11屆第2會期在2日報到，但其實在8月底就有網友好奇國民黨立委徐巧芯在休會期間，鮮少出現在媒體版面，引發討論。最新消息傳出徐巧芯近期之所以較少曝光，正是因為9月底將代表國民黨赴美出席「美台國防工業會議」，近期正在準備演講內容。

有鄉民8月21日在批踢踢發文提到，最近徐巧芯整個聲量變超小，就上上政論而已了，沒什麼報導篇幅了，「徐巧芯的新聞怎麼都不見了？」然而，根據《NOWnews今日新聞》昨（3日）報導，原因為徐巧芯將於9月21日至9月24日，以在野黨角色，代表國民黨赴美國費城出席「美台國防工業會議（U.S.-Taiwan Defense Industry Conference）」。

該篇報導並提及，徐巧芯趁休會期間出國放鬆，也安排地方行程，和選民交流感情，而近期更是緊鑼密鼓的準備演講內容。

仔細查看《2024U.S.-Taiwan Defense Industry Conference》官網也可以見到，在議程中的演講者確實有立法委員徐巧芯。