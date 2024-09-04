民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，北院2日裁定無保請回，對此，北檢昨（3）日提起抗告，高等法院預計今會做出裁定。對此，資深媒體人單厚之認為，柯遭羈押的可能性不大，並認為綠白仇恨值因此事而升高，綠白已沒合作空間。

據港媒《中評社》今報導，單厚之表示，即便檢調提出抗告，柯被羈押的可能性並不大，因柯是無保請回，顯然法官並不接受檢方證據與觀點；此外，若最終柯真的被羈押，前後落差太大也會被質疑政治力介入司法，法官公正性會被質疑。

不過單厚之認為，即便柯文哲沒被羈押也不代表他沒罪，因先前已停職的新竹市長高虹安也沒被羈押，但一審判有罪，柯文哲未來還是得面臨長期法律訴訟。

單厚之也提到，當小草流失後，藍白合作上藍營將具有優勢，柯文哲威脅的能量沒有這麼高，後續得看國民黨自己爭不爭氣；不過他強調，綠白仇恨值現在已攀升，雙方已沒有合作空間，柯文哲也會繼續罵民進黨，要用政治力去對抗司法。

★未經判決確定，應推定為無罪。