結婚生子與戀愛是兩碼事。有媳婦抱怨，當初因為年輕，被公婆「連哄帶騙」地嫁過來，卻沒想到婚後不僅要在家照顧孩子，甚至撞見公公和親戚打笑台灣年輕女生好騙，娶外籍新娘還要花不少錢，讓她感到相當氣憤。

該媳婦透過臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」控訴，稱她22歲識人不清，因為公婆曾向她爸媽承諾，表示他們有退休金，年輕時開店也留有不少存款，不斷強調嫁過來後一定把她當女兒疼，不讓她吃絲毫苦頭；父母見公婆態度誠懇，最後答應了這門婚事。

媳婦坦言，公婆一直吹耳邊風要他們趁年輕趕緊結婚，趕快生孫子讓他們抱，「錢的事叫我們不用擔心，他們不缺那點錢，結婚後卻不贊助孫子、孫女的幼兒園學費，不讓我出去工作，說我當媳婦本來就是該認份，當個照顧小孩的免費保姆？這樣我們怎麼存錢買自己的房子？因為他時不時不開心就說那是他家，不開心可以滾出去。」

「婚前說得多好聽，娶妳進來，我們就都是一家人，婚後孩子生了，有孫子抱了，目的達到了就什麼都不承認。」媳婦說，公婆甚至放話如果待得不開心，她可以一走了之，但前提是需要把孩子留下，並直呼：「跟詐騙集團沒什麼兩樣，後來我甚至聽到公公跟親戚說，還是台灣越年輕、越單純的女孩才越好騙，娶外籍新娘還要花不少錢。」

貼文曝光後，許多網友卻逆風留言，紛紛表示：「天啊，人還沒有離開，媳婦就開始想著公公生前財產」、「現在老人真可憐，養大孩子還要養孫子」、「連學費都要靠其他人」、「靠人不如靠己，退休金當然是當事人可以支配的，不用期待」、「公公的退休金跟存款，妳還是妳老公有幫忙存嗎」。