周太太想將名下老房子拆除改建給3個子女居住，因為聽說房屋過戶要繳納契稅，打算直接以3個子女為起造人，想藉此合法節稅，但稅務單位表示，此舉屬於贈與，需申報繳納贈與契稅。

桃園市政府地方稅務局表示，依契稅條例第12條規定，建築物於建造完成前，因買賣、交換、贈與，以承受人為建造執照原始起造人或中途變更起造人名義，並取得使用執照者，應由使用執照所載起造人申報納稅。

稅務局進一步說明，如果房屋是周太太所出資興建，雖然以子女為起造人，興建完成也直接登記給子女，但實質上仍屬周太太贈與房屋給子女，取得房屋的3個子女，依契稅條例第16條規定，應於主管建築機關核發使用執照之日起60日內，申報繳納贈與契稅。

稅務局提醒，未在規定期限內申報契稅者，每超過3天，會加徵應納稅額1%的怠報金，最高以應納稅額且不超過新臺幣1萬5,000元為限；又如有匿報或短報情形，經稽徵機關查獲或經人舉發查明屬實者，除要補繳稅額外，還要加處應納稅額1至3倍罰鍰。請民眾務必注意相關規定，以免節稅不成反而傷了荷包。