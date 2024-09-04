墾丁近日爆出六片櫛瓜賣百元及陽傘之亂，引發群情激憤，昨又有民眾抱怨在墾丁搭計程車，約5分鐘車程竟被司機收900元，不知道是被當盤子還是墾丁物價真的這麼高，連當地運將看到PO文也嚇一跳，直言如此收費太過誇張，正常應該在400至500元之間。

一名男網友昨（3）日在threads抱怨，去墾丁玩搭計程車僅5分鐘車程，卻被收了900元，讓他忍不住自嘲「是不是我太窮了」；男子表示，他是凌晨零時在墾丁大街的KTV請業者幫忙叫車返回位於南灣的飯店，車程大約5分鐘，司機報價800元，而之前他到墾丁，同樣路程被收900元，「不太確定是被當盤子，還是墾丁就是這個價錢」。

在地運將指出，司機可能是從恆春開到墾丁載客，且深夜跑車很可能有一趟是空車，收費本來就會高一點，但看到原PO講的搭乘距離後，這名運將也認為太誇張，收費應該在400至500元較合理。

其他網友則說「5分鐘900元，這是包遊覽車嗎」、「這是哪一家啊？那我們根本不用做民宿了，雙人房1000元還要做一堆準備，跑車賺多了」、「5分鐘900元，這個有點扯吧」、「這價錢是叫車還是叫小姐」、「有沒有證據啊，這收費真的有點太誇張欸」。