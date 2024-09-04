失智症是一種進行性退化的疾病。胸腔暨重症醫師黃軒表示，最新研究發現失智患者在確診前10年，就可能出現走路姿態變化，像是拖著走、晃著走、跛著走與踩小碎步，這都可能是大腦疾病或退化的警訊，若及早就醫，有助預防或減緩失智病程進展。

黃軒在臉書粉專PO文指出，台灣65歲以上長者的失智症整體盛行率為7.99%，且隨年齡增加上升，65至69歲盛行率為2.40%，80至84歲盛行率為16%，至於85歲以上盛行率達23.23%，幾近每4人中，即有1人失智。

黃軒指出，老人家走路的步態有所改變，可能就是他們失智疾病開始的信號，最近發表在「柳葉刀-老年健康」的一項研究顯示，大腦失智前，走路姿態就已現端倪，且最早在10年前就有徵兆。以下為4種可能是失智前兆的走路姿勢。

■一直拖著走：這種步態的特點是腳抬不起來，總是拖著地走，腳上似乎被地心引力吸住，無法輕鬆抬起腳走路，這種步態在臨床上的典型代表是正常腦壓的腦積水。

這可能源自大腦自然老化、腦出血或感染等，並可能伴隨記憶力減退和排尿障礙，例如頻尿、尿失禁或排尿困難。

■一直晃著走：這些人走路就好像喝醉了，總是搖搖晃晃地在抓平衡點，走不到一條直線上。

這種步態可能懷疑腦出血、腦梗塞、腦腫瘤，尤其是小腦病變等，這些疾病會造成小腦的損害，繼而引起小腦功能障礙，導致不平衡的步態，很像喝醉的人在走路。

■一直跛著走：有些老人家只有墊一隻腳在走路，那是因為他的一條腿正常，而另一條腿可能有神經或肌肉功能障礙，無法一起行動，只能形成跛走的姿勢。

這種情況多見於坐骨神經痛、椎間盤狹窄、下肢血管堵塞、骨關節炎或單側腦血管疾病等。

■一直碎著走：這些人走路的姿勢是小碎步且快速，腳掌會擦著地走，身體僵硬、向前傾，似乎無法及時停住或轉彎，走姿讓人感覺馬上要撲倒在地。

出現這種走路姿態可能是帕金森氏症，以及一些中樞神經系統的退化疾病，這些通常在中老年人中很早就會被觀察到。

黃軒表示，請觀察家中的老人，是否有上述走路的型態改變，如果有的話，務必及早就醫，這些發現強調了早期診斷和治療的重要性，以便在我們的大腦老化前，能夠採取措施，可能有助於延緩或預防認知衰退或失智病程的進展。