AI霸主惹上大麻煩！周二（3日）盤後傳出輝達因涉違反反壟斷法，已收到美國司法部傳票，加上美國8月ISM採購經理人指數（PMI）雖升至47.2，但低於預期的47.5，且連5個月萎縮，不及50的榮枯線，導致股價跳水，除周二收盤大跌9.5%，一夜市值蒸發近2790億美元，費半則重挫7.8%，創2020年3月以來最大跌幅，台積電ADR跟摔6.5%，而輝達盤後股價仍持續失血，續跌2%至105.66美元。

《彭博》報導，美國司法部向輝達發出具法律約束力的傳票，遭調查企業必須提供資訊，意味著美國政府向正式提起反壟斷訴訟又邁進一步。知情人士還稱，美國反壟斷機構擔憂，輝達正提高客戶轉向其它供應商的難度，同時懲罰採用不同AI晶片的買家，並由司法部舊金山辦公室主導調查。

此外，資深分析師從AI趨勢演變等4點觀察，認為蘋果超越輝達，已成美股科技股選股新思維，尤其輝達明年Q3季營收雖估達400億美元，但年增率較今年同期腰斬，不僅輝達本身有大跌壓力，也會牽動AI基礎建設股票向下修正，包括台積電、廣達、鴻海、緯創、雙鴻、奇鋐、光聖等7檔上市櫃個股，以及美超微、戴爾與海力士等3家，由於近2年績效最佳，未來股價都有下修壓力。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，8月股災美股有驚無險，但強勢股已完全更換，研判台股主流跟著改變。美國經濟明年將衰退，精打細算的消費降級提早出現，主打廉價商品的沃爾瑪及消費必需品的可口可樂，股價都創歷史新高，2家都是道瓊成分股。（文章未完…全文見此）

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