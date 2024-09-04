一名專家透露每天只需進行4分鐘的劇烈運動（例如跑步、騎自行車和游泳）就可將罹患癌症的風險降低20%。營養科學家兼專業健美運動員諾頓博士（Dr Layne Norton）表示，越來越多的研究表明，「少量」的中等到劇烈運動是避免早逝的關鍵。

《每日郵報》報導，最近諾頓博士在播客節目中說道：「你的身體生來就注定對抗某些東西，如果你不趕緊預防，就會增加衰老速度和加快認知能力的下降。除了減肥之外，運動就是可以改善身體健康的事情之一。」劇烈運動會提高心率，心臟更努力地向肌肉輸送氧氣，幫助它們發揮作用和生長。

諾頓博士提到了去年發表在《美國醫學會雜誌：腫瘤學》（JAMA Oncology）期刊上的研究，該研究分析了超過22000名不經常運動的成年人的數據。參與者的平均年齡為62歲，其中約55%是女性。

研究人員發現，每天只需4分鐘的劇烈運動即可降低20%的罹患癌症風險。如果運動達10分鐘，這個數字就會躍升至30%。每天進行3次短時間的鍛煉，可使罹患癌症、死於癌症的風險降低40%，同時使心臟病死亡風險降低50%。

研究人員沒有解釋運動如何降低罹癌風險，不過專家認為運動會減少身體裡潛在的發炎反應，以及改善免疫系統，從而防止癌細胞生長。

此外，諾頓博士也提到了2023年的一項小型研究，該研究發現，進行20分鐘的中度至劇烈運動，也比更長時間的運動，更能改善記憶力。

諾頓博士建議，將運動視為如同「刷牙」一般的日常習慣，「你有動力去刷牙嗎？不，你這樣做是因為你知道如果不刷牙，牙齒就會壞掉。如果你不運動，你的身體也會發生同樣的事情。」