周二泛歐Stoxx 600指數收盤跌5.1點或0.97%，為519.84點。德國股市在周一創下收盤新高點後，周二跌0.9%。其它地區股市包括法國、西班牙、義大利股市都下跌在0.9%至1.3%之間。

跌勢始於早盤，美國公布ISM製造業PMI，顯示工廠活動依舊低迷，加劇了人們對美國經濟強度的擔憂，股市進一步下滑。

歐洲所有地區股指均錄得自8月初全球股市大拋售以來最糟糕的交易日，而這次拋售也是由對美國經濟衰退的擔憂所引發。

丹麥銀行(Danske Bank)分析師們說，在今年夏天，市場焦點已從對美國高通膨的擔憂，轉向對經濟放緩的擔憂。

歐洲的能源股和基本資源股分別領跌2.8%和3.3%，其中基本資源股為出現自2023年10月以來最糟糕的跌幅。

全球最大原油進口國中國經濟成長乏力，加劇了對需求的擔憂；且利比亞石油生產爭端即將解決和達成協議的新聞報導，都進一步打壓了原油價格。

在周五美國非農就業數據公佈之前，股市可能難以獲得動能，因為該數據是投資者評估聯準會9月降息幅度的關鍵數據。歐元區國家的幾個關鍵數據，也將在本周公布。

儘管許多政策官員重申需要謹慎和依賴數據，但是外界預計歐洲央行(ECB)在本月將放鬆貨幣政策。

丹麥銀行分析師們說，與聯準會相比，預計歐洲央行的降息週期不會那麼激進，因為歐洲勞動市場的惡化程度有限，且通膨更有黏性。

與美股情形一樣，利率敏感的房地產股下跌2.3%。

在周一重挫6.5%之後，飛機引擎製造商勞斯萊斯反彈幅度放緩，升1.7%；稍早香港的國泰航空在周二檢查發現，空中巴士A350機隊中，仍有15架飛機需要更換零件。

瑞士投資企業合眾集團(Partners Group)公布上半年業績未達預期，股價跌9.2%。