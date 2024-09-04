據香港政府新聞公報網消息，香港海防博物館3日正式改設為香港抗戰及海防博物館，並推出專題展覽「攜手抗敵：東江縱隊在深港地區的抗戰活動」，市民4日起可免費入場參觀。

地處港島東北角的香港抗戰及海防博物館，是香港歷史博物館的分館之一，活化自1887年建成的鯉魚門炮台。而博物館的新標誌，在藍色的軍帳圖案下，左邊是紅色的「抗戰」二字，右邊是湖綠色的「海防」二字，象徵香港的古代海防史及近代抗日戰爭史與國家歷史緊密相連。

香港特首李家超在博物館揭幕典禮致辭時表示，9月3日，是「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」，港府特別在抗戰勝利紀念日這一別具歷史意義的日子，為香港抗戰及海防博物館揭幕，彰顯特區銘記祖國人民團結抗敵的歷史使命，亦緬懷捨身護國的抗日英烈及遇難同胞。

李家超表示，港府正全力推展愛國主義教育，增強市民民族自豪感和主人翁意識。香港抗戰及海防博物館將成為愛國主義教育的重要基地之一，透過抗戰歷史的常設和專題展覽，加強市民，特別是青少年，認識和體會艱苦的抗戰歲月和抗日英烈的貢獻。

博物館內現有的4個有關抗戰歷史的展覽廳「聲影說抗戰」、「日本侵華．攜手抗敵」、「日軍侵港」及「抗日游擊隊與敵後活動」組合命名為「抗戰主題展覽廳」，並透過展出大量歷史圖片及文物，以及多媒體節目，展示抗戰歷史和東江縱隊港九獨立大隊的敵後活動，彰顯其重要貢獻。

新展覽展出的珍貴展品及歷史圖片影像包括東江縱隊港九獨立大隊成員在抗戰時所用的布袋、毛氈及手槍、東江縱隊出版的機關報《前進報》（複製品）、1938年11月在香港出版的第一期《大地畫報》等，還有親述當年戰事的口述歷史紀錄。展期至明年7月2日。

此外，港府3日在香港大會堂紀念花園舉行官方儀式，紀念中國人民抗日戰爭勝利。消息指，李家超率領政府官員出席儀式，向戰爭中犧牲的先烈致敬，並深切哀悼被侵略者殺戮的死難者。