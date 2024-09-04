美股的九月開局並不理想，四大指數全面收黑，其中費城半導體指數重挫7.75%，輝達下殺9.53%，台積電ADR也暴跌6.53%，半導體及AI族群全倒。外媒整理下殺主因，包括8月初重挫之後已出現大幅反彈；輝達財測公布出現反轉，AI族群再遭質疑過熱，以及美國經濟數據不佳，製造業指數連續五個月萎縮等3大利空。

美股全面下殺，周一費半指數的單日跌幅，創下2020年新冠疫情引發股災之後單日最大跌幅，幾乎所有成分股都出現至少6%的跌幅，超微AMD下跌7.82%、英特爾重挫8.8%、應材下跌7%，艾司摩爾ASML也出現6.47%的跌幅。

美國財經媒體報導，美股歷經8月初的大跌之後，已經出現一波反彈，輝達是領漲個股，但當上周輝達財測略低於市場高標，且聯準會已經釋出明確降息訊號，利多逐漸被市場消化，漲多獲利了結與避險賣壓也跟著出籠。

針對美股下跌，海納國際集團SIG衍生性商品策略聯席主管Christopher Jacobson表示，「股市大幅擺脫8月初的低點，邁入眾所皆知的9月季節性疲軟期，市場已經消化降息利多，投資人等待更多數據或市場狀況變得更清晰的同時，開始進行去風險的行為，並不令人感到意外。」

此外，美國經濟數據不如預期，以及輝達財測不如市場高標，再讓AI族群面臨質疑等利空，皆讓市場情緒跟著反轉。Murphy & Sylvest wealth Management分析師Paul Nolte點出，除了大型科技公司的支出之外，我們並沒有明顯看到AI技術在整個經濟領域上傳播，就目前估值而言，並沒有達到逢低買進的程度。

由於美股重挫，台股今（4日）早盤暴跌超過千點，權值股台積電下殺逾5%，聯發科重挫7%，鴻海也出現5%跌幅，八大族群全遭血洗。